Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün eğitim, uzak seyahatler, ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Duygusal kararlar alabileceğiniz bir gün, o yüzden iyi düşünmelisiniz. Günün ikinci yarısı özel hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Parasal konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir.
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