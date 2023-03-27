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Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün eğitim, uzak seyahatler, ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Duygusal kararlar alabileceğiniz bir gün, o yüzden iyi düşünmelisiniz. Günün ikinci yarısı özel hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Parasal konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir.



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