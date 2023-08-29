Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ağustos 2023 - 17:05

Güncelleme: 29 Ağustos 2023 - 17:05

Akrep burcu ve yükselen akrep günlük yorumu:

Sevgili akrepler, karşınıza çıkan riskli fırsatları bu aralar biraz ertelerseniz yakın zamanda gerçeği göreceksiniz. Elinizde olanlara ne yapabileceğinizi düşünün. İçsel olarak gergin hissediyor olabilirsiniz. Kararlı, net olmalısınız.