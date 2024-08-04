Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Ağustos 2024 - 15:57

Güncelleme: 04 Ağustos 2024 - 15:57

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Parasal konuları hırs yaptığınız bu günler sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam için öncelikle gerçekçi olmalısınız. Denenmemiş bir yol deneyin. Bugün üstlerinizle tartışmaya girmeyin, zararlı çıkabilirsiniz.