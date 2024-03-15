Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu:
Sosyal çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni tanışmalar, flörtler gündemde olabilir. Bugün ufak tefek riskler almak adına cesaretli hissedeceksiniz. Katılacağınız organizasyonlarda kendinizi göstermeniz biraz zor olabilir. Bencilleşmemek, insanlarla birlikte hareket etmek, takım ruhu bugün sizin için önemli olacak.
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