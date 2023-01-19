Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. Sağlığınızı önemseyin. İş hayatınızda bazı belirsiz durumlarla savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunları çözüme kavuşturmak için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmeleriniz varsa bugün beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Erdoğan'dan seçim tarihine yönelik mesaj
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- Kara deliğe dönüşen proje!