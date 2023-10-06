Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Şifa çalışmaları veya manevi çalışmalara odaklanmak iyi hissettirecek. Rüyalarınızı dikkate alın, haberci rüyalar olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Ankara'da CHP'nin parladığı ilçe
- Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Konut ve araç satışında yeni dönem
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu
- Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu!
- Balkondan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti
- Diri fay hattı haritası güncellendi