Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslanlar, bugün yakın çevrenizle ego çatışmalarına girmemeye özen gösterin. Tartışarak sorunları çözemeyeceksiniz. Gergin hissedebilirsiniz. Değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün olabilir. İnsanlara hak ettiği kadarını verin.
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