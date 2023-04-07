Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Harcamalar konusunda abartılı davranmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım yapmayın. Ailevi konularda hassas dengeler var. Değer görmek istiyorsanız önce gerçekten değer vermeyi öğrenmelisiniz.
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