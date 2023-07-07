Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınızla alakalı beklenmedik ve bu zamana kadar ihmal ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz fakat bunun geçici olduğunu bilin. Gizli saklı ve şaibeli konulardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışın.
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