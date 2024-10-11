Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün iç dünyanıza dalmak, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz sevgili balıklar. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Kalabalık ortamlardan biraz uzaklaşın. Ne istediğinize karar verin ve kendinizi anlamaya çalışın. Kendinizle kurduğunuz bağ güçlendikçe hayatınıza düzen gelecek.
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