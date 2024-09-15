Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Hayatınız yeniden şekilleniyormuş gibi hissediyorsunuz sevgili balıklar. Bugün yeni başlangıçlar yaşanabilir. Hayalleriniz çok yoğun fakat bu durum size ilerde hayal kırıklığı olarak geri dönebilir. Çok yüksekten uçmayın. Psikolojik sağlığınızı ihmal etmeyin.
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