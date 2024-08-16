Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Ayaklarınızın yere sağlam bastığı bir gün sevgili balıklar. Dikkat gerektiren işlerinizi bugün halledebilirsiniz. Sosyal çevrenizle vakit geçirmek ve özel ilişkiler açısından güzel bir gün. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Adım atın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor!
- Neden başaramadığımızı anlatan mektup
- Jandarma Genel Komutanı'ndan Erdoğan'a mesaj!
- Meclis'te büyük saldırı
- Dilruba Y.'ye jet iddianame!
- Ayıptır, yapmayın beyler!
- Özgür Özel'in ayağı kırıldı
- İzmir'de büyük orman yangını!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Tunç Soyer canlı yayında cevap verdi!