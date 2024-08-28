Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, bir süredir anlaşılmadığınızı hissetmek sizi yoruyordu fakat bugün duygusal bağ kurabileceğiniz insanlarla ilişki içerisinde olmak iyi hissettirecek. Yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz. Sizi gerçekten düşünen insanları kaybetmemek için çaba sarf etmelisiniz.
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