Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Strese bağlı sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz. Taşınma ve yer değişiklikleri gündemde olabilir. Duygusal kararlar almayın, bir eylem yaparken iyi düşünün.. İş hayatınızla alakalı bir karar alma aşamasındaysanız birkaç gün ertelemenizde yarar var.
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