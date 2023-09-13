Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumu: 14 Eylül Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Duygularınızı ikinci plana atmanız ve planlı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. İlişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama insanları gözünüzde fazla yücelten sizsiniz. Bugün olanı olduğu gibi görmeye çalışın. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat!
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