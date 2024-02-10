Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Birçok alanda belirsizlikle savaşıyor olmak ve olayları anlamlandırmaya çalışmak yorgun düşmenize sebep oluyor. Belirsizliklerle savaşmak yerine biraz teslimiyet daha çözümsel olacak. Kafanızı taktığınız ölçüde gerçeği göremiyorsunuz. Bırakın.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'