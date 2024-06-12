Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Haziran 2024 - 15:45

Güncelleme: 12 Haziran 2024 - 15:45

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İşiniz bitse bile kafanız çok yoğun. Kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin.