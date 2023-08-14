Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Aşırı strese bağlı sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz. İş hayatınızdaki belirsizlikler fikirlerinizi ortaya atmanızı engellese de yakın zamanda gereken cesareti kendinizde bulabileceksiniz. Özgüven probleminiz kendinizi fazla eleştirmenizden kaynaklanıyor.
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