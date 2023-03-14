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Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 19:00

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Verdiğiniz önemli kararlar günün ikinci yarısında hayatınıza somut şekilde etki edecek. Çok fazla düşünmeniz olaylardaki pürüzleri engellemiyor. Her şey olacağına varıyor. Kararlarınızın arkasında özgüvenli durun ama bu inatlaşma boyutunda olmasın.



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