Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar bugün biraz gergin hissediyorsunuz. Olayları istediğiniz şekilde değiştirme ve düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor olabilir. Her şeyi yoluna koymak istiyorsunuz ama gidişattan hiç memnun değilsiniz. Kabule geçmeyi öğrenmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlhan Cihaner faciayı yorumladı!
- Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
- Facainın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Yer bilimciden korkutan uyarı!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- Madene karşı çıkanlara söylediği sözler gündemde!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- 'İşçiler çatlakları görüp amirlerini uyardı' iddiası!
- İliç maden faciasında yeni gelişme!