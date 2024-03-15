Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu:
Zihinsel olarak yorulacağınız, birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir. Kendinize boş yere yük edindiğiniz konuları artık görmelisiniz. Çok detaycı olmanız hem sizi hem çevrenizi yoruyor. Yarım kalan işleri bitirmek, hesap kitap yapmak ve detay gerektiren işler için uygun bir gün, tüm sorunları siz çözemezsiniz. İnsanlara şans verin.
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