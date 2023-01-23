Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün yaşam alanınızı biraz düzenlemek, sizi olumsuz etkileyen eşyaları alanınızdan çıkartmak enerjinize iyi gelecektir. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir, sindirim sisteminiz de hassas. Hafif gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Dinlenmek ve hayatınızdaki yeniliklerin tadını tek başınıza çıkartmak çok iyi gelecek.
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