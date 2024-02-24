Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Pazar Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Şubat 2024 - 16:29

Güncelleme: 24 Şubat 2024 - 16:29

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, artan sorumluluklarınız psikolojik ve fiziksel sağlığınızı etkiliyor. İnsanlara sorumluluk verin, iş yükünüzü azaltmaya çalışın. Biraz dinlenmeniz ve kendiniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın.