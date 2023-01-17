Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu

17 Ocak 2023 Salı, 00:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Risk almanız ve almamanız gereken konuları artık daha iyi biliyorsunuz. Dayanıklı yapınız sınavdan geçiyor fakat siz bunu da atlatırsınız. Kendinize zaman ayırmanın ve huzurun özlemini çekiyorsunuz. Bugün kendinize bir iyilik yapın. Kaliteli müzikler, lezzetli bir yemek ve masaj terapisi çok iyi gelecek.