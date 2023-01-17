Aslı Bilge ile Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Risk almanız ve almamanız gereken konuları artık daha iyi biliyorsunuz. Dayanıklı yapınız sınavdan geçiyor fakat siz bunu da atlatırsınız. Kendinize zaman ayırmanın ve huzurun özlemini çekiyorsunuz. Bugün kendinize bir iyilik yapın. Kaliteli müzikler, lezzetli bir yemek ve masaj terapisi çok iyi gelecek.
Video Haberler
- Çocuk mezarlarında bulunan oyuncak heykelcikler müzede
- Defne tohumu yağı, geçim kaynağı oldu
- Fidanlar doku kültürü yöntemi ile çoğaltılıyor
- ''Tüm gücümle devam ediyorum''
- ''Çırak yok artık''
- ''Herkes aynı soruyu soruyor''
- Meyve yarasası köpeğin ağzından kurtarıldı
- 'Biyonik kulak' ile minik Kader, ilk kez dünyayı duydu
- ''Maaşımın yarısını bunlar için harcıyorum''
- ''Artık bu mesleği yapan yok''
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?