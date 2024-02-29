Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Bugün yakın ilişkilerinizde kendi değerinizi sorgulayacağınız bir gün olabilir. Ruh haliniz maddi manevi hayatınızın her alanına yansıyor. Kendi öz değer duygunuzu geliştirmeniz ve dış etkinleri alanınızdan çıkartmanız gerekiyor.
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