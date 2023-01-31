Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Hayatınızı garanti altına alma düşüncesindesiniz sevgili boğalar. Bugün tanışacağınız insanlar size bu anlamda destek olabilir. Sağlık konusunda sıkıntılarınız varsa bugün araştırma yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Sabırlı olmak bugün biraz zor olabilir.
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