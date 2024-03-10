Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. Bugün kendinizi ifade etmek istiyor fakat özgüven sorunları yaşıyorsunuz. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmalısınız. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Olayları mantık çerçevesinde değerlendirin.
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