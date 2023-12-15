Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün iş görüşmeleriniz açısından mücadele ile geçen bir gün olabilir sevgili boğalar. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakinliğinizi koruyun. Önemli görüşmeler ve başkalarıyla fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor.
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