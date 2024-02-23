Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün parasal anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Yolunda gitmeyen konular yavaş yavaş dengeye geliyor, aldığınız istikrarlı kararlar yaşam kalitenizi arttırıyor. Emeklerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız.
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