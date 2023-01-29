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Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Harcamalarınızı biraz planlı yapmalısınız sevgili boğalar. Hızlı karar veriyorsunuz. Düşüncesizce hareket etmeyin. Bugün yakın çevrenizden parasal destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Karar vermeden önce birkaç kez düşünseniz iyi olur.



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