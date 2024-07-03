Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Ekonomik konularda hızlı ve dürtüsel kararlar veriyorsunuz. Harcamalarınıza dikkat edin. Abartılı harcamalar yapmayın. Sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gün. Yakın çevrenizle yaşayacağınız bazı yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizle aranızı iyi tutun.
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