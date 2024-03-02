3 Mart Pazar günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 3 Mart Pazar burç yorumları
Koç burcu ve yükselen koç burcu :
Uzun süredir yaşadığınız ailevi sorunlar bugün açık bir şekilde su yüzüne çıkabilir. Geçmişte kalan ve üzerini örttüğünüz konular tetiklenebilir. Ailenizin önemini anlamanız gerekiyor. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını göreceksiniz. Dürtülerinizle değil mantığınızla hareket edin.
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu :
Aile gibi gördüğünüz insanların desteğini hissedeceğiniz bir gün. Yeni başlangıçların heyecanını duyuyorsunuz ama temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Geçtiğiniz yollar size çok şey öğretti. Deneyimlerinizi kullanarak ilerlediğinizde istediğiniz şekilde ilerleyebileceksiniz.
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Finansal açıdan kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durmanız gerekiyor. Siz kararlı oldukça yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bir yandan üzerinize vazife olmayan sorumluluklar üstlenirken bir yandan bu durumdan şikayetçi olmanız sizi kendinizden uzaklaştırıyor. Durup düşünmek için harika zamanlar...
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu :
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz ebeveynleriniz, yuva alanınız veya çocuklarınızla alakalı geçmişi telafi edebileceğiniz bir gün. Bugün önemli kararlar almak için uygun değil çünkü fazla duygusalsınız. Duygu, empati ve sevgi odaklı bir gün geçirmek çok iyi hissettirecek.
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu :
İnsanları memnun etmek için gösterdiğiniz çabanın bugün boş olduğunu deneyimleyeceksiniz. Memnun etmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Kendinizle aranızı iyi tuttuğunuzda ilişkileriniz de yoluna girecek. Aksi takdirde sağlığınızdan olabilirsiniz.
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Uzun süredir kafanızdan geçen yaşam alanınızı düzenleme veya değiştirme planı bugünlerde hayata geçebilir. Yeni tanışmalar hayatınızda kalıcı etkiler bırakabilir. İlişkilerinizi sağlam bir temele oturtmaya çalışırken ne istediğinize net bir şekilde karar vermeniz şart. Bundan sonrası daha iyi olacak.
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kariyer hayatınızda daha iyisini elde etmek için ettiğiniz mücadelenin artık sizi yorgun düşürdüğünü görüyorsunuz. Mücadele etmek yerine kendinizi sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Kendinizi geri çekmeyin, net olun. Saygılı bir üslupla kendinizi ifade ettiğinizde anlaşmazlıkla çözülebilir.
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Duygusal anlamda çok hassas olduğunuz bu günler sezgilerinizin peşinden ısrarla gitmenizi gerektiriyor. Uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz, seyahat planları gündemde olabilir. Ailenizden veya akrabalarınızdan parasal anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz.
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Özgürlük ihtiyacınızın karşılanmadığını hissettiğiniz bu günlerde, yaşadığınız problemleri kafanızda büyütüp durmanız daha çekilmez bir hal almaya başlıyor. İşleri zorlaştıran kendi bakış açınız ve bunu artık fark etmelisiniz. Kafanız bu kadar karışıkken güvenmediğiniz, emin olmadığınız hiçbir konuda adım atmayın.
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sorumluluklarınız üstünüze üstünüze gelse de aslında siz böyle yaşamayı seviyorsunuz. Anlayış beklediğiniz kadar anlayış gösterdiğinizde beklediğiniz anlayışı görebileceksiniz. Özel hayatınız ve iş hayatınız arasında denge kurmanız gerekiyor. Herhangi birini ihmal etmek daha büyük sorunları beraberinde getirir.
Kova burcu ve yükselen kova burcu :
Sürekli düşünüp duran bir insan haline geldiniz ve eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Yaşam alanınızı ve mevcut düzeninizi değiştirmek için fırsat kolluyorsunuz ama beklemekle olmaz. Bir yerden başlayın. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak gibi görünüyor. Seçim sizin!
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Hisleriniz bu kadar kuvvetli şekilde çıkması artık sizi bile şaşırtıyor olabilir. Yapmanız gereken tek şey sezgilerinize güvenirken mantığı da elden bırakmamak. Bu ikisinin dengesi sizi hayatınızın her alanında ileriye taşıyacak. Bugün su ile temas dedin. Negatif enerjilerden temizlenmek için harika bir gün.
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