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Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Pazar İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Pazar İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Mayıs 2023 - 17:30

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün kariyer alanında biraz uyanık olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara çok açık bir gün. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek hevesinizi kırabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlığınız suistimallere yol açabilir.



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