Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınız, yaşam alanınızın düzeni veya sağlık konuları gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgilenmek gerekebilir. Önemli kişilerle görüşmek ve kalıcı olmasını istediğiniz kararlar için uygun bir gün değil. Ertelediğiniz işlerinizi bugün bitirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üç ilin sınırları değişiyor
- Kolesterole birebir 'süper meyve'
- Ünlü psikiyatrist onlarca çocuğun hayatını kararttı
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- Müdahale eden helikopter baraja düştü!