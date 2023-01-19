Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, gerginlikler ve krizler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Bugün gereksiz riskler almayın, düşüncesizce harcamalar yapmayın. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi. Beklemeyi öğrenmeli ve işinize odaklanmalısınız.
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