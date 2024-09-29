Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Eylül Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın çevrenizle alakalı gerginlikler bugün gündeminizde olabilir. Fevri çıkışlarınız yanlış anlaşılmalara sebep oluyor, bugün ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Elinizi taşın altına koyun. Ailenizle alakalı sorumluluk almalı, onlara zaman ayırmalısınız. Sinir sisteminiz bugün hassas..
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- DEM Parti'den 'Nasrallah' açıklaması
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!