Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün sosyal çevrenizden uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar ve tanışmalar da gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyun. Tarafsız olun. Geleceğiniz için önemli kararlar alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ben ajanım, ben hainim, ben katilin maaşlısıyım öyle mi?
- 79 yaşındaki erkek birlikte olduğu erkeği katletti!
- Özgür Demirtaş dolar için 'rakam' verdi
- 'İktidarın İmralı silahını elinden aldım'
- Adım adım şeriat...
- Hekimlikte 'hava parası' dönemi
- YAŞ'ta kritik atamalar
- UEFA ülke puanı sıralaması değişti
- 'Türkiye'de enflasyon zirve yapacak'
- Özel'den 'adaylık' açıklaması