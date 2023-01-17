Aslı Bilge ile Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, isteklerinizin hızlı bir şekilde olmasını istiyorsunuz. Aksilikler çıktıkça enerjiniz düşüyor. Öfkeyle karşılık vermek yerine sorumluluk alın. Dış etkenleri suçlamayın. Sizin dışınızda gelişen olayları kontrol edemezsiniz. Krizler olayları yönetme becerinizi geliştiriyor. Bir sonraki aşamaya artık daha çok hazırsınız.
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