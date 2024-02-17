Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Zihninizden geçen fikirlerin fazlalığı, uygulama konusunda sorunlar yaratabilir. Bugün motivasyonunuz yüksek olacak. Fikirlerinizi hayata geçirirken sabırlı olun. Yakın çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Kazalara dikkat edin.
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