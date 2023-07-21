Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Temmuz Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorum:
İş hayatınıza odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili koçlar. Cesaretle alacağınız sorumluluklar ön plana çıkmanıza sebep olacak. Sorumluluklarınız çok fazla, bugün neye odaklanacağınızı şaşırabilirsiniz. Planlı hareket ederseniz altından kalkabileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eğitimde büyük çöküş!
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi
- Özgür Özel ekibinden öneri iddiası
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Marmaray’da intihar girişimi
- Satranç Süper Ligi tamamlandı
- İkinci el araç satışları için yeni açıklama
- Sızdırılan toplantı hakkında ilk kez konuştu
- Yüzlerce hekim İzmir'i terk etti