Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Eylül 2023 - 16:49

Güncelleme: 28 Eylül 2023 - 16:49

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, bugün yeni başlangıçlar için uygun bir gün. Yakın ikili ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir fakat öfkenizi kontrol edebilirseniz işler kolaylaşabilir. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Baş ağrısı ve tansiyon sorunları tetiklenebilir.