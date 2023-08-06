Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ağustos Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün maddi konularda veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için bugün doğru zaman değil. Enerjinizi düşüren kişileri hayatınızda tutmayın. Hayatınızı sadeleştirdiğinizde zihinsel olarak daha sağlıklı olacaksınız.
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