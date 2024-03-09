Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Hayatınızdaki değişiklikleri sindire sindire yapın. Parasal konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gün fakat bugün vereceğiniz kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin yenemediği aday!
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Gram altın rekor tazeledi!
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- İYİ Parti'yi 31 Mart'ta bekleyen kötü sürpriz
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- 'Sana gıcık olduk' gözaltısı