Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 19 Nisan 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.