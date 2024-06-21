Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlık sorunlarının çözümü için duygularınızı sağlıklı yollara ifade etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın. Birlikte iş yaptığınız kişiler bugün canınızı sıkabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- Köpeği istismar ederken yakalandı
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti