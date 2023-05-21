Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün iş hayatınızla alakalı yaşadığınız belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Değiştirmek isteyip de değiştiremediğiniz konular başka konuları takıntı yapmanıza ve çözümü yanlış yerde aramanıza sebep oluyor. Gerçeklerden kaçmayın.