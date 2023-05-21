Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınızla alakalı yaşadığınız belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Değiştirmek isteyip de değiştiremediğiniz konular başka konuları takıntı yapmanıza ve çözümü yanlış yerde aramanıza sebep oluyor. Gerçeklerden kaçmayın.
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