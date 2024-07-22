Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Temmuz 2024 - 16:13

Güncelleme: 22 Temmuz 2024 - 16:13

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

İlişkilerinizin hassas bir dengede olduğu bir gün. Öfkeli tavırlarınızı kontrol etmek zorundasınız. Herkesin olaylara bakış açısı sizinki gibi olmayabilir. Esnek olmaya çalışın. Duygusuzca yaklaşımlarınız size ve çevrenize zarar veriyor.