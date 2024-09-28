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Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Pazar Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Pazar Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Eylül 2024 - 15:53

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

İlişkilerinizdeki gerilimli süreçler bugün artış gösterebilir. Empati kurmayı ve sevdiklerinize duygusal anlamda güven vermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hatayı dışarda aramak zaman kaybettiriyor, biraz iç dünyanıza dalın. 


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