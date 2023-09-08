Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Eylül 2023 - 17:02

Güncelleme: 08 Eylül 2023 - 17:02

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Sevgili kovalar, gelecek planlarınız ile alakalı eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Beklemekle olmaz, bir yerden başlamalısınız. Başlangıcı yapabilirseniz gerisi gelecek. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak. İradenizi kullanın ve harekete geçin.