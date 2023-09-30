Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ekim Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
İşler bugün yolunda ilerliyor sevgili oğlaklar.. Kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz bir gün.. İlişkiler alanında yeni ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. İş kurmak, yeni girişimler, önemli kişilerle görüşmek için uygun bir gün. Sorumluluklarınız artabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Süresiz başkanlık!
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Osman Kavala'dan açıklama!
- Amasya'da yolcu otobüsü devrildi!
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Listede dikkat çeken örnekler...